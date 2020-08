Berbatov guarda avanti e avvisa il Manchester United: “Lukaku, Sanchez e Young vorranno vendicarsi in finale di Europa League” (Di giovedì 13 agosto 2020) Dimităr Berbatov guarda avanti e pensa già alla possibile finale di Europa League che, secondo lui, vedrà protagoniste il Manchester United e l'Inter, che ancora devono disputare le semifinali rispettivamente contro Siviglia e Shakhtar Donetsk. L'ex attaccante, parlando a Betfair, ha commentato come gli ex Red Devils che adesso giocano a Milano vorranno... vendicarsi.Berbatov: "Lukaku, Sanchez e Young cercano vendetta"caption id="attachment 1005179" align="alignnone" width="612" Lukaku (getty images)/caption"Lukaku mi preoccupa, ha segnato 23 gol per l’Inter in questa stagione (in campionato, 31 totali ndr), il che è un gran risultato", ha detto ... Leggi su itasportpress

