Benetton fuori da Autostrade. Si allungano i tempi della trattativa. Atlantia alza la posta e rimette in discussione l’accordo. Ma i Cinque Stelle avvisano: conta il risultato finale (Di giovedì 13 agosto 2020) Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. Sembrava ormai raggiunto l’accordo con Atlantia, la holding della famiglia Benetton, annunciato il 14 luglio dal Governo. E invece la firma del memorandum, che rappresenta solo il primo atto dell’operazione con cui la società concessionaria di rete autostradale si appresta ad un cambio di controllo, sembra slittare almeno fino a settembre. La situazione, dunque, non è poi così rosea. L’accordo in realtà non c’è. Vuoi per la pausa estiva, vuoi per la mancanza di un punto di incontro con i Benetton, fatto sta che di progressi nella trattativa se ne riparlerà almeno alle soglie dell’autunno. Il prossimo cda di Autostrade per l’Italia (Aspi) è previsto per gli ... Leggi su lanotiziagiornale

Alle 5,16 di martedì mattina Giuseppe Conte ha chiuso i lavori del consiglio dei ministri tirando fuori la sua soluzione per il caso Autostrade, che non è stata quella revoca della concessione annunci ...

Benetton, in Pro 14 a 4,8 milioni l’anno Verso accordo Fir fino al 2025

TREVISO Cinque anni di Pro 14, fino al 2025, con un contributo federale che ammonta a 4,8 milioni l’anno. Una partita che sfiora i 25 milioni di euro, e che proietta nel futuro Treviso e il rugby ital ...

