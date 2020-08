Belen e Stefano De Martino, "amore ballerino". Beccati così a Ibiza: una foto molto sospetta. Solo una coincidenza? | Guarda (Di giovedì 13 agosto 2020) foto da ex. Uno è Stefano De Martino, l'altro Daniele Scardina. Insomma, uno è l'ex di Belen Rodriguez, l'altro di Diletta Leotta. Spunta una strana amicizia: i due sono a Ibiza. Proprio dove da settimane è in vacanza Belen con Cecilia, Jeremias e il piccolo Santiago. Nessuna traccia di Gianmaria Antinolfi, il giovane imprenditore che è comparso all'improvviso nella vita di Belen. La loro storia, dopo una copertina su Chi, è finita all'improvviso. Misteriosamente. Ma adesso cosa accadrà? La foto di De Martino con Scardina ad Ibizia ci porta di nuovo sulle tracce di Belen. Una “manovra di avvicinamento”? Chissà. Una voce ci ... Leggi su liberoquotidiano

