Beffa Atalanta in Champions, le prime pagine dei giornali italiani: “Così no” [FOTO] (Di giovedì 13 agosto 2020) Il giorno dopo è duro da accettare, in casa Atalanta, ma allo stesso tempo da vivere con la consapevolezza di aver fatto il massimo e di essere uscita a testa altissima. A cinque minuti dal sogno, a cinque minuti dalla storia. L’Atalanta al 90′ della sfida con il PSG, ieri sera, era praticamente qualificata alle semifinali di Champions. Poi la rimonta in tre minuti e nel recupero dei francesi e addio sogni di gloria. Ma in tanti, tra giornalisti e tifosi di altre squadre, si sono complimentati con lei per la grande stagione. E anche la stampa italiana ha celebrato gli orobici così. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi del nostro paese. Atalanta fuori dalla ... Leggi su calcioweb.eu

