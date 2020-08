Bayern Monaco, Muller avverte il Barcellona: “Possiamo batterlo. Ecco come vogliamo fermare Messi” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il tedesco del Bayern, Thomas Muller presenta l'importante sfida con il Barcellona in conferenza stampa.LE PAROLE DEL TEDESCOcaption id="attachment 1004239" align="alignnone" width="1024" Muller (getty images)/captionQuella di domani sarà la 113esima presenza in Champions League"È qualcosa di bello da ricordare a fine carriera. Per me non è un punto di arrivo, spero di giocare ancora per qualche anno e di fare ancora qualche presenza in Champions League".La sfida con il Barcellona?"Noi ed il Barça siamo simili. Entrambe le squadra amano giocare con il pallone, ma noi vogliamo rendere il possesso palla del Barça il più scomodo possibile. vogliamo controllare la partita con le nostre qualità. Ho buone sensazioni in vista ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Bayern Monaco, Muller avverte il Barcellona: 'Possiamo batterlo. Ecco come vogliamo fermare Messi' -… - Mediagol : #VIDEO #Barcellona-#BayernMonaco, Setién: “Lewandowski? Non è all’altezza di Messi” - Mediagol : #Video #Barcellona-Bayern Monaco, Setién: 'Lewandowski? Non è all'altezza di Messi' - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Barcellona-Bayern Monaco, Muller: 'Noi e i blaugrana simili. Ecco come si ferma Messi' - Fantacalcio : Vidal: 'Bayern Monaco? Noi i migliori del mondo. Lewandowski forte, Messi di un altro pianeta'… -