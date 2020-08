“Basta scuse, non potevamo chiedere il bonus di 600 euro a loro insaputa”. I commercialisti smontano le giustificazioni dei consiglieri (Di giovedì 13 agosto 2020) “Siamo a qui a lavorare fino al 20 agosto per portare soldi nelle casse dello Stato, mentre loro sono in ferie! E ci danno pure la colpa di questo”. Giorgio Luchetta, vicepresidente del Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili, è di pessimo umore. Mentre Matteo De Lise, presidente dell’Unione giovani commercialisti, prima la butta sul ridere (“certo, c’è un piano della nostra categoria che punta a danneggiare tutta la classe politica”) ma poi attacca: “Se hanno avuto il coraggio di chiedere quei soldi, cosa che non è illegale, non scarichino la colpa su di noi usandoci come capro espiatorio“. Il fatto è che alcuni consiglieri regionali stanno raccontando di aver ricevuto il famigerato bonus di ... Leggi su ilfattoquotidiano

