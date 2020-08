Basta mettere giovani contro anziani. Gli adulti si prendano tutte le responsabilità (Di giovedì 13 agosto 2020) Che cattiveria in Italia! Forse è il segno della decadenza ma si leggono troppi giudizi cattivi, soprattutto dopo la fase 2. giovani contro anziani; anziani contro giovani; adulti che si nascondono e gettano gli oneri sugli altri! Si scaricano sulle generazioni più fragili tutte le colpe, come se non fossimo una sola e unica società. La frattura tra età è diventata quasi un abisso. Il dibattito su Repubblica lanciato da una lettera di lettore che poneva il tema di chi non lascia mai spazio ai giovani ha scatenato una ridda di commenti aspri con tanta acredine. Quello che emerge è l’assenza di generosità: ognuno si tiene ben stretto che crede di avere.Tutto era già iniziato ... Leggi su huffingtonpost

Che cattiveria in Italia! Forse è il segno della decadenza ma si leggono troppi giudizi cattivi, soprattutto dopo la fase 2. Giovani contro anziani; anziani contro giovani; adulti che si nascondono e ...

Che cattiveria in Italia! Forse è il segno della decadenza ma si leggono troppi giudizi cattivi, soprattutto dopo la fase 2. Giovani contro anziani; anziani contro giovani; adulti che si nascondono e ...