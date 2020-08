Basta cavalli al massacro (Di giovedì 13 agosto 2020) Oscar Grazioli Tanti anni fa ho visto morire sull'asfalto un cavallo che era fuggito dallo stallino e, nella folle corsa, era stato investito da un bus Tanti anni fa ho visto morire sull'asfalto un cavallo che era fuggito dallo stallino e, nella folle corsa, era stato investito da un bus. Cinque veterinari e due ore di tentativi per salvarlo non sono Bastati. Ricordo l'enorme gabbia toracica sollevarsi nell'estremo tentativo di espandere polmoni, ricordo le bolle, il muco e il sangue uscire dalle froge, e ricordo quegli occhi, occhi che non capivo sembravano implorare la fine. È brutto, per chi ancora è dotato di umana pietà, vedere morire un animale nel dolore, ma è ancora più drammatico vedere morire un cavallo, per la sua sensibilità al dolore, per la sua armonia anche nella sofferenza e perché la sua stazza ... Leggi su ilgiornale

ChangeItalia : Ieri il cuore di un cavallo si è fermato, le gambe non lo hanno più retto ed è crollato per le fatiche di questi gi… - ClariRose_ : @hidamaaa Poveracci, ogni anno fa sempre più caldo e ogni anno muore un numero discretamente alto di cavalli in que… - bronsette : RT @ChangeItalia: Ieri il cuore di un cavallo si è fermato, le gambe non lo hanno più retto ed è crollato per le fatiche di questi giorni s… - luchi50135 : RT @ChangeItalia: Ieri il cuore di un cavallo si è fermato, le gambe non lo hanno più retto ed è crollato per le fatiche di questi giorni s… - reggy_vis : RT @ChangeItalia: Ieri il cuore di un cavallo si è fermato, le gambe non lo hanno più retto ed è crollato per le fatiche di questi giorni s… -