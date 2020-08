Baronissi, Galdi: “Marciapiede fatto male, è pericoloso” (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaronissi (Sa) – Il marciapiede della discordia: il consigliere comunale di opposizione al Comune di Baronissi, Luca Galdi, mostra una foto e afferma: “Fa piacere che il Comune di Baronissi abbia rimesso a nuovo il marciapiede di via dei Due Principati nella frazione di Acquamela. Tuttavia non possiamo esimerci dal fare alcune valutazioni per segnalare due criticità nate in seguito all’intervento; è stata disposta una lamiera di ferro in verticale sullo spigolo e non come prevede la norma con una smussatura tale da evitare che vi siano parti taglienti. Un problema che potrebbe rivelarsi molto pericoloso in caso d’incidenti e al quale bisognerebbe subito porre rimedio. Inoltre va considerata l’altezza del marciapiede che è di circa 30 ... Leggi su anteprima24

