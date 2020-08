Bari, il video-sfogo di una studentessa: “Qui o paghi il pizzo o ti danneggiano l’auto” (Di giovedì 13 agosto 2020) È diventato virale nel giro di poche ore, il video realizzato da una studentessa per denunciare quanto le era accaduto durante quella che doveva essere una normale serata in giro con gli amici a Bari, in Puglia. Rovinata, invece, dalla violenza subita da un parcheggiatore abusivo al quale non aveva dato i soldi e che, per questo, le ha danneggiato l’auto senza che nessuno muovesse un dito. Una prassi purtroppo comune in città, dove in tanti si sono ormai rassegnati a dover pagare quando lasciano la propria vettura onde evitare guai. E di fronte alla quale però lei, la studentessa Marianna Panzarino, ha deciso di dire basta, realizzando un video nel quale si è sfogata per l’accaduto. “Non è normale arrivare in uno spazio qualunque di ... Leggi su ilparagone

repubblica : Lo sfogo virale per l'auto sfregiata dai parcheggiatori abusivi - jpbellotto : domani Marianna sarà con noi su @RadioCapital_fm - RobertoZucchi11 : Bari, studentessa contro parcheggiatori abusivi: lo sfogo diventa virale - Lapid1 : @matteobordone @SbRocko1 @darkoromanov Anche questa è violenza, tollerata da anni, anche davanti agli ospedali. Un… - Noop661 : RT @_DAGOSPIA_: DIVENTA VIRALE IL VIDEO DI UNA RAGAZZA CHE, A BARI, DENUNCIA IL BULLISMO DEI PARCHEGGIATORI ABUSIVI -