Barcellona, Semedo: “Con il Bayern sarà dura, ma se giochiamo come sappiamo…” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il difensore del Barcellona Nelson Semedo parla alla vigilia della sfida di domani contro il Bayern Monaco.LE PAROLE DI Semedocaption id="attachment 500159" align="alignnone" width="2048" Semedo (getty images)/captionIl difensore ricorda anche i primi calci tirati in Portogallo: "Ho iniziato a giocare a calcio nelle strade di Lisbona, con i miei vicini di casa. Per questo per me sarà una sfida speciale, perché lì è dov'è cominciato tutto e al Benfica sono stato benissimo. Il Bayern gioca a calcio partendo da dietro e sarà un avversario pericoloso, ma noi pensiamo a noi stessi e siamo convinti di poter vincere facendo il nostro calcio". Barcellona, Semedo: “Con il Bayern sarà ... Leggi su itasportpress

