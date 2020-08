Barcellona, il retroscena: Wenger avrebbe rifiutato la panchina (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo 22 anni di Arsenal sarà difficile per Arsene Wenger rimettersi in gioco alla guida di un altro club. Lo stesso ex manager aveva dichiarato solamente poche settimane fa che sarebbe potuto tornare solo per un progetto "tranquillo" che gli desse garanzie tecniche e non solo. In tal senso si spiegherebbe, evidentemente, il presunto rifiuto... al Barcellona.Wenger: no al Barcellonacaption id="attachment 488741" align="alignnone" width="726" Wenger (getty images)/captionSecondo quanto si apprende da Le10Sport, infatti, Arsene Wenger avrebbe rifiutato il Barcellona. L’ex manager dell’Arsenal sarebbe stato contattato dalla società blaugrana per prendere il posto di Quique Setien, ma avrebbe ... Leggi su itasportpress

