Barcellona-Bayern Monaco, Rummenigge: “Come si ferma Messi? Togliendogli la gioia di giocare” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Messi? Rispetto davvero tanto questo giocatore. Ha quello che nessun altro giocatore al mondo ha. Può decidere da solo l’esito della partita, senza alcun aiuto da parte dei compagni. Messi deve essere osservato con attenzione e da vicino da tutti i rivali. Come lo si ferma? Puoi provare a fermarlo solo se riesci a togliergli la gioia del giocare. Se si avrà successo, ci sarà una possibilità”. A parlare è Karl Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, in vista del quarto di finale contro il Barcellona, a proposito di Leo Messi. Per l’argentino quest’anno tre reti in sette presenze in Champions League. Leggi su sportface

