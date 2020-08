Barcellona-Bayern Monaco, Flick: “Messi? Cercheremo di metterlo sotto pressione” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Abbiamo pensato a come fermare Messi, e la cosa principale sarà provarci da squadra. Dovremo giocare in maniera intelligente e cercare di metterlo sotto pressione“. Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, parla così della strategia dei bavaresi nel tentativo di contenere Leo Messi in vista del quarto di finale di Champions League contro il Barcellona. “Non è possibile paragonare Lewandowski e Messi – ha aggiunto Flick in conferenza stampa -. Il primo è un centravanti di caratura mondiale, che segna e fa segnare. Il secondo è da anni il migliore al mondo, un giocatore sensazionale. Non so se ne vedremo un altro come lui in futuro“. Parola anche a Thomas Muller, uno dei veterani del ... Leggi su sportface

