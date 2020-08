Barcellona-Bayern Monaco (Champions League, 14 agosto ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 13 agosto 2020) Molti dei dubbi sul Barcellona nella turbolenta versione estiva sono stati fugati dalla vittoria contro il Napoli, convincente nel risultato anche se non completamente dal punto di vista del gioco. Era difficile immaginare i blaugrana fuori dalle Final Eight ma il compito che attende gli spagnoli è di quelli proibitivi visto che per andare in … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

