Barca si rovescia: la Guardia Costiera salva 5 turisti, tra cui una donna incinta e una bambina (Di giovedì 13 agosto 2020) Erano a bordo di un natante preso a noleggio a Capraia, al largo di Livorno, quando l’imBarcazione ha iniziato a imBarcare acqua e si è rovesciata. È la brutta avventura vissuta da cinque turisti – quattro adulti e una bambina – fortunatamente salvati dalla Guardia Costiera, che con il proprio mezzo ha raggiunto dopo pochi minuti i naufraghi. Le attenzioni si sono subito rivolte verso la donna in gravidanza e la bambina, entrambe recuperate a bordo del mezzo dei soccorritori e subito condotte nel porto di Capraia, per l’assistenza da parte del 118 già sul posto ad attenderle. I militari sono poi tornati sul luogo dell’affondamento per recuperare gli altri ... Leggi su meteoweb.eu

