Barberino di Mugello | carabinieri scoprono deposito rifiuti speciali Una denuncia

Firenze, 13 agosto 2020 - I carabinieri della stazione Forestale di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, hanno scoperto un deposito di rifiuti speciali nelle vicinanze di un'area interessata ...

Abbandono incontrollato di rifiuti speciali nel Fiorentino: sono di una ditta di giocattoli in liquidazione

I carabinieri Forestali, a seguito di un incendio di vegetazione, hanno effettuato un sopralluogo in comune di Barberino di Mugello e, in un piazzale prossimo ai terreni interessati dall'incendio, han ...

