Barbara D’Urso, nuovo arrivo in famiglia: l’annuncio emozionante (Di giovedì 13 agosto 2020) Festa grande per la regina di canale cinque, presto Barbara D’Urso accoglierà un nuovo arrivo in famiglia: l’annuncio emozionante. InstagramLa famiglia D’Urso sta per allargarsi, sembra proprio che presto ci sarà un nuovo arrivo nel clan. Sembra infatti che Elenora D’Urso, sorella della nota conduttrice sia incinta. L’annuncio è stato dato con un tenero post sui social dalla stessa attrice, che appare sorridente come non mai mentre mostra il suo bel pancione. Barbara D’Urso, nuovo arrivo in famiglia: diventerà zia Barbara D’Urso, Fonte foto: Instagram ... Leggi su chenews

