Banchi monoposto, bando completato: 11 le aziende vincitrici (Di giovedì 13 agosto 2020) Si è conclusa la gara per la produzione dei Banchi da utilizzare per il prossimo anno scolastico. Verranno messi a disposizione delle scuole ben due milioni e mezzo di oggetti. Si è concluso il tanto atteso bando indetto da Domenico Arcuri in quanto Commissario per l’Emergenza Covid. Si tratta della gara per l’assegnazione della produzione … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fattoquotidiano : Quattordici offerte, alcune straniere, per i 2,4 milioni di banchi monoposto (2 milioni di tipo tradizionale e 400m… - FirenzePost : Scuola: concluse le procedure per la fornitura di banchi monoposto - infoitinterno : Scuola, entro ottobre la fornitura di 2,6 milioni di banchi monoposto: 11 imprese in campo - scuolainforma : Scuola, conclusa gara banchi monoposto: Comunicato ufficiale Ministero “Stato finalmente investe su arredi” - antserena : Ha fatto marcia indietro ci saranno i banchi tradizionali Consegna dei banchi fino a ottobre. Flop ufficiale: l'ann… -