Balotelli senza freni: effusioni in strada con una turista in Spagna [FOTO] (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo la delusione con la maglia del Brescia, l’attaccante Mario Balotelli è alla ricerca di un nuovo progetto per provare a ripartire. Difficile aspettarsi un’offerta da parte di una squadra ambiziosa, il calciatore potrebbe così trasferirsi all’estero. Nel frattempo si scatena dal punto di vista passionale, SuperMario continua a confermarsi come un latin lover. L’attaccante si sta rilassando tra l’Italia e la Spagna. A Marbella ha fatto colpo con una turista, come testimoniano le FOTO pubblicate da ‘Chi’ Balotelli si è lasciato andare in strada tra baci infuocati e abbracci. Si tratta di una bella moretta, lui mostra addominali scolpiti. Poi la ragazza sfiora il fondoschiena del calciatore, poi le ... Leggi su calcioweb.eu

