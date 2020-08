Avete mai visto la sorella di Federica Nargi? Ha 36 anni ed è una bellezza mozzafiato [FOTO] (Di giovedì 13 agosto 2020) Federica Nargi è una modella e showgirl italiana, conosciuta per essere stata la velina mora di Striscia la Notizia al fianco dell’amica Costanza Caracciolo. Attivissima sui social, i fan non hanno potuto fare a meno di notare gli scatti insieme a sua sorella Claudia, la bellissima sorella maggiore dell’ex velina. Chi è Claudia, la sorella di Federica Nargi FOTO Si chiama Claudia ed è la sorella dell’ex velina mora di Striscia la Notizia, Federica Nargi. A differenza di sua sua sorella, Claudia non ama stare sotto i riflettori. La ragazza, infatti, ha raccontato di essere una persona molto timida ed introversa. Per questo ... Leggi su velvetgossip

fleinaudi : “Forse lo avete capito, io al Referendum voto NO” “Io alle ondate demagogiche non riesco mai a dire di sì”… - Inter_TV : ??? | POESIA E voi avete mai dedicato parole d'amore ???? alla vostra @Inter ? Questo e tanto altro in Eye On Europe… - ilvolo : “E ti sei mai chiesto dove vanno a finire le parole non dette, quei baci non dati, chissà se qualcuno li ha mai tr… - xenonian1 : RT @SabrinaSonoIo: Avete mai visto una che è addetta alla cura, all'educazione e all'attività ludica di bambini affidategli con fiducia , m… - ___maiaa___ : non so che fare sooo avete mai fumato? -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai visto questa bellissima ragazza? E’ figlia del noto conduttore SoloGossip.it Nadia Toffa, la sepoltura segreta e una novità in arrivo

"Nelle sue ultime settimane di vita Nadia ascoltava la radio e continuava a chiedere come mai non passasse la sua canzone. Non avevamo avuto il coraggio di dirle che non era stata ancora diffusa.

Torna libero il presunto piromane del Serra

È tornato in libertà dopo una misura cautelare, tra cella e domiciliari, che aveva superato l’anno e ... oltre 15 milioni di euro che non verrà mai saldato in caso di condanna.

"Nelle sue ultime settimane di vita Nadia ascoltava la radio e continuava a chiedere come mai non passasse la sua canzone. Non avevamo avuto il coraggio di dirle che non era stata ancora diffusa.È tornato in libertà dopo una misura cautelare, tra cella e domiciliari, che aveva superato l’anno e ... oltre 15 milioni di euro che non verrà mai saldato in caso di condanna.