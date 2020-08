Avellino, stretta del sindaco Festa: “Mascherine obbligatorie a Ferragosto” (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Sarà un Ferragosto blindato sotto l’aspetto sanitario ad Avellino. Nelle prossime ore il sindaco Gianluca Festa firmerà una nuova ordinanza per l’obbligo delle mascherine nel weekend che va dal 14 al 16 agosto. “Abbiamo condiviso con il Prefetto insieme alle forze dell’ordine di emanare questa ordinanza a scopo precauzionale – dice – Ci sarà grande affluenza in questi giorni visto le iniziative, seppur ridotte, organizzate dal Vescovo. E’ meglio tener sotto controllo le zone che vanno da Corso Vittorio Emanuele fino a Piazza Libertà. Dal 17 in poi valuteremo la situazione per emanare o no una nuova ordinanza”. Movida ad Avellino, nuova ordinanza del sindaco ... Leggi su anteprima24

