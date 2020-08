Avellino, Festa firma l’ordinanza di Ferragosto: obbligo di mascherina (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Confermata l’ordinanza, anticipata dal sindaco Gianluca Festa, per l’utilizzo delle mascherine all’aperto in città nel weekend. “Fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza dalle ore 18:00 del 14 agosto 2020 e sino alle ore 24:00 del 16 agosto 2020, di indossare correttamente it Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) a chiunque transiti o frequenti o permanga nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico sotto elencate: Corso Vittorio Emanuele II; Piazza Libertà. Dispone, altresì, che in occasione della ... Leggi su anteprima24

eriquemiele : ?@Orticalab? più che un dramma politico, inizia a emergere un dramma umano (per fortuna personalissimo); stoico l’… - ottopagine : Dogana, Festa: ora recuperiamo il tempo perso #Avellino - wam_the : VIDEO. Festa: tribù dei rosicao state calmi. Imitate me: sono terapeutico -