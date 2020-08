Aurora Ramazzotti la sua battaglia social | I filtri che distolgono la realtà (Di giovedì 13 agosto 2020) Aurora Ramazzotti continua la sua battaglia sui social mostrandosi sicura di sé senza ritocchi e senza filtri. L’influencer, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sfrutta la sua popolarità per parlare di body positive, affermando quanto sia pericolosa la ricerca di una perfezione che in realtà non esiste. La stessa Aurora ha dichiarato:” impetuoso e arduo” il percorso per riuscire ad amare le proprie imperfezioni, confessando di aver sofferto fin da giovane, a causa del proprio corpo. Le parole rilasciate dalla figlia di Ramazzotti hanno portato una vera rivoluzione nel suo profilo Instagram, mostrandosi ai suoi fan sempre più sicura del suo aspetto abbandonando definitivamente i ... Leggi su giornal

epizeusi : Ci libereremo mai di Aurora Ramazzotti? Non ci interessa, non ci piace, non ha nulla da dire, basta ficcarla ovunque. - BarbaraFabbroni : Terminata l’intervista la prima cosa che ho pensato è stata: “che ragazza straordinaria”. Aurora Ramazzotti, 23 ann… - Notiziedi_it : A Scuola di Seduzione con Barbara Fabbroni: intervista a Aurora Ramazzotti - infoitcultura : Aurora Ramazzotti: scioccata dai nuovi filtri di Instagram - infoitcultura : Aurora canta Eros. Il commovente tributo della figlia di Ramazzotti -