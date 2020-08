"Atto di reggenza, la Regina si ritira". Bomba Caprarica, come sta davvero Elisabetta (Di giovedì 13 agosto 2020) "Sua maestà Regina Elisabetta attiverà l'Atto di reggenza. Lo avevo detto e sta accadendo in queste ore. In pratica conserverà solo la corona e passerà tutto a Carlo, non è un'abdicazione": le parole di Antonio Caprarica - storico inviato a Londra per anni al Tg1 e autore di numerosi libri - sono chiarissime. L'ex inviato dall'aplomb anglosassone racconta per filo e per segno quello che sta accadendo a Londra in queste ore in esclusiva a Libero. Ci tiene a precisare: "Elisabetta non è morta. Sta bene. È viva e vegeta, Filippo pure. Lo davano per morto, ma non è affAtto così". Insomma, Caprarica - che è tra i più affidabili cronisti della ... Leggi su liberoquotidiano

Insomma, Caprarica - che è tra i più affidabili cronisti della famiglia Reale - rassicura tutti dopo la fuga di notizie delle ultime ore. Un noto settimanale inglese ha raccontato di un passaggio di t ...

