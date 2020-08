Atletico Madrid, tamponi effettuati in Portogallo hanno dato esito negativo (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo i due casi positivi legati al Covid-19, l’Atletico Madrid può tirare un sospiro di sollievo. Sono stati effettuati infatti i tamponi anche in Portogallo per constatare che non ci fossero nuovi contagi: come riportato da Marca, i test eseguiti hanno dato esito negativo. Correa e Vrsaljko, i due positivi, non hanno ovviamente preso parte alla spedizione di Lisbona per la Final Four che vedrà impegnata la squadra di Simeone questa sera contro il Lipsia. Leggi su sportface

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - thisisawrongwld : RT @MarcoDiMaro: Ma a me può stare sul cazzo l'Atalanta? Sì, mi sta sul cazzo. Come altre squadre non solo italiane. Mi sta sul cazzo anch… - sportface2016 : Negativi i tamponi eseguiti in Portogallo - #AtleticoMadrid - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Champions: negativi i tamponi Uefa effettuati all'Atletico Madrid - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Champions: negativi i tamponi Uefa effettuati all'Atletico Madrid -