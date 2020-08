Atletica – Diamond League: si riparte con il meeting di Montecarlo, gli azzurri a caccia di record e vittorie (Di giovedì 13 agosto 2020) Ci siamo. riparte il massimo circuito di meeting internazionali, la Wanda Diamond League. È la vigilia di una serata con tante stelle, venerdì 14 a Montecarlo, e cinque azzurri annunciati al via nel Principato di Monaco. Il più atteso è Yeman Crippa per l’assalto al record italiano sui 5000 metri di Salvatore Antibo che risale a più di trent’anni fa (13:05.59 il 18 luglio del 1990 a Bologna) e sfiorato nella scorsa stagione a Londra con 13:07.84. Sarà una sfida di altissimo livello, perché l’ugandese Joshua Cheptegei, iridato dei 10.000, ha annunciato un tentativo di primato del mondo per insidiare il 12:37.35 di Kenenisa Bekele nel 2004. Ma il 23enne delle Fiamme Oro ... Leggi su sportfair

