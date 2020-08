Atalanta-PSG, Tacchinardi: “Dobbiamo ringraziare la Dea, fa malissimo uscire così” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Dobbiamo ringraziare questa squadra. Fa malissimo uscire così ma la squadra ha dato tutto. Ha avuto le palle gol per far male al PSG, senza sfruttarle, dispiace. Questa competizione è decisa dai fuoriclasse, dopo Messi abbiamo visto oggi un Mbappè che ha spaccato in due la partita”. Parla in questo modo a Mediaset Alessio Tacchinardi esprimendo la sua opinione e i suoi elogi verso la gara dell’Atalanta contro il PSG nei quarti di finale di Champions League. Leggi su sportface

