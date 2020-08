Atalanta-Psg, Sabatini su Canale 5: “Neymar da prendere a schiaffi” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Bisogna dire che Neymar è un grandissimo giocatore per il quieto vivere, ma a volte era da prendere a schiaffi stasera”. Lo ha detto il giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, nel post partita di Atalanta-Psg, match valevole per i quarti di finale della Champions League 2019/2020 terminato con il punteggio di 2-1 in favore dei transalpini che hanno rimontato nei minuti finali. “Se Neymar è da prendere a schiaffi cosa dovremmo fare con Icardi?”, ha replicato l’ex giocatore della Juventus, Alessio Tacchinardi. Leggi su sportface

