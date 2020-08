Atalanta-PSG, Domenech al veleno: “Italiani migliori allenatori? Una leggenda. Complimenti a Gasperini per…” (Di giovedì 13 agosto 2020) L'ex allenatore francese non perde occasione per criticare l'Italia.Nelle scorse ore sono state copiose le reazioni a seguito della partita di Champions League di ieri, che ha visto protagoniste in campo l’Atalanta e il Psg. Ad avere la meglio, grazie a due gol messi a segno nei minuti di recupero, la squadra francese. Tra tutte le dichiarazioni rilasciate nel post-gara da esperti e non solo, salta all’occhio quella di Raymond Domenech. L'allenatore francese sembrerebbe infatti far trapelare vecchi rancori verso l'Italia. Il motivo, probabilmente, è da ricondurre alla delusione maturata quando nel 2006, mentre era alla guida della nazionale Francese, perse ai rigori contro gli azzurri il Mondiale. Un avvenimento lontano, ma che potrebbe essere una delle ragioni per la quale non perde mai occasione di punzecchiare gli italiani. A ... Leggi su mediagol

Atalanta_BC : La nostra formazione! ?? Here's your #StartingXI to face PSG! ?? ? #AtalantaPSG #UCL #GoAtalantaGo ???? - pisto_gol : La differenza di mentalità tra Psg e Atalanta è stata evidente: sotto 1:0, il Psg ha continuato a giocare con il su… - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Come la Nazionale, bello che tutta Italia tifi per noi' - gabrielebit : @paolaferrari_og @ChampionLeague @Atalanta_BC @PSG_inside Il congiuntivo è stato abolito con dpcm? - giusyoni : RT @DiMarzio: #PSGAtalanta, le critiche di #Domenech verso #Gasperini -