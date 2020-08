Atalanta-Psg 2-1: finisce la favola della Dea in Champions (Di giovedì 13 agosto 2020) Ieri 12 Agosto 2020 alle ore 21:00 a Lisbona si è disputata la partita Atalanta-Psg vinta dalla squadra francese per 2 a 1. L’Atalanta è andata subito in vantaggio nei primi minuti del primo tempo, ha lottato per tutta la partita, ma poi si è arresa solo al 90 minuto al Psg. Leggi anche: Final eight Champions, il premier portoghese alza il sipario: “Simbolico ripartire dall’Atalanta. Primo Tempo l primo squillo è dell’Atalanta con il Papu Gomez che entra in area dalla sinistra e calcia però in bocca a Navas. Sul ribaltamento di fronte è però Neymar a presentarsi solo a tu per tu con Sportiello e a mandare incredibilmente a lato il piattone. Ancora Navas protagonista due volte al 10′ ... Leggi su sport.periodicodaily

