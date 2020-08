Atalanta, Percassi sullo stadio: «Champions a Bergamo? Stiamo facendo il possibile» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi è intervenuto ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, è intervenuto ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain. Ecco un estratto delle sue parole: «Ci sono parecchie cose da fare. Ci sono cantieri aperti, altri che apriremo. Abbiamo in programma migliorie per la finitura dello stadio e di Zingonia. La macchina è in movimento. Stiamo facendo il possibile e penso che ce la faremo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

