Atalanta, Percassi: «Gli infortuni nel finale ci hanno penalizzato, ma siamo orgogliosi» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi è intervenuto ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi è intervenuto ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain: «Ho dormito pochissimo, sono felice di come sono andate le cose. È inimmaginabile, si è visto, anche se abbiamo fatto una grande partita ed è un peccato. I fuoriclasse e gli infortuni che abbiamo avuto nel finale ci hanno penalizzato, ma dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Ho letto tutti i giornali e parlano tutti benissimo, abbiamo rappresentato un popolo che ha sofferto tanto e credo che ... Leggi su calcionews24

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale del club il giorno dopo la sconfitta in Champions League subita contro il PSG: "Ho dormito pochissimo ma siamo felici di come s ...BERGAMO - "Lavoriamo per giocare la Champions a Bergamo". Dopo una stagione da sogno finita a un passo da una semifinale di Champions, l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha espresso ...