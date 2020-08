Atalanta, il calcio italiano si è sopravvalutato: finito il sogno di Bergamo, ora si risveglia con 4 squadre su 5 subito fuori dall’Europa (Di giovedì 13 agosto 2020) Per 89 minuti è stata in semifinale di Champions League. Per 89 minuti l’Atalanta aveva estromesso dal più prestigioso torneo europeo una corazzata economica come il Psg. Ma il risultato finale dice chiaramente che su cinque partecipanti alle coppe europee, la Dea è la quarta italiana che esce dopo solo una partita. Un ruolino deludente per il nostro pallone, che non alza un titolo internazionale da dieci anni, mettendo insieme dal 2010 appena due finali di Champions League e un’infinità di pessime figure in Europa League. Alla formazione di Gasperini e al tecnico però non si può rimproverare niente. Anzi, è stata protagonista di una grande cavalcata (all’esordio assoluto nella competizione). Le delusioni arrivano piuttosto da altre squadre e da altri ambienti. Troppo spesso, infatti, ... Leggi su ilfattoquotidiano

