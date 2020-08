Atalanta, gol annunciato prima che la palla entri in porta: spettatori infuriati (Di giovedì 13 agosto 2020) LONDRA, INGHILTERRA, - L' Atalanta è fuori dalla ù . I nerazzurri hanno accarezzato il sogno semifinale fino a pochi minuti dalla fine quando un uno-due terrificante firmato Marquinhos-Choupo Moting ... Leggi su corrieredellosport

pisto_gol : La differenza di mentalità tra Psg e Atalanta è stata evidente: sotto 1:0, il Psg ha continuato a giocare con il su… - Gazzetta_it : Atalanta, così fa male! Pasalic illude, ma il Psg ribalta tutto nei minuti di recupero - DiMarzio : E' arrivato al PSG a parametro zero, un anno fa è stato un'idea per l'attacco del Lecce, oggi decisivo in #UCL: la… - raf1659674924 : RT @il_Malpensante: L'#Atalanta ha fatto cataste di gol, applausi meritati. Una curiosità e una polemica: gol di nazionalità Italiana? ZER… - maurodbm70 : RT @antonio_gaito: Ha vinto il calcio. Il Psg strameritava e l’avrebbe vinta agevolmente con più precisione sotto porta, dominando per 80’… -