Atalanta, De Roon: «Vorrei poter servire quelle mille pizze ai bergamaschi» (Di giovedì 13 agosto 2020) Marten De Roon ha espresso le sue emozioni dopo la sconfitta in Champions League contro il Psg Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, sul suo account Twitter ha espresso le sue emozioni dopo la sconfitta in Champions League contro il Psg. «Vorrei poter servire quelle 1000 pizze, perché nessuno se lo merita più dei bergamaschi. Grazie a tutti per il fantastico supporto, è incredibile vedere cosa una piccola squadra e una città possono dare alla gente, mi rende orgoglioso di far parte di questo fantastico viaggio con l’Atalanta». I wish I could’ve served a 1000 pizzas, because nobody deserves it more than the people of Bergamo. Thanks everyone for the ... Leggi su calcionews24

