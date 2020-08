Atalanta, che accoglienza per la squadra: cori dei tifosi all’aeroporto (Di giovedì 13 agosto 2020) L’Atalanta, di rientro da Lisbona dopo la partita col Psg, è stata accolta dai tifosi nerazzurri Dall’inviato Patrick Iannarelli – accoglienza da eroi per l’Atalanta al rientro dalle Final di Champions League di Lisbona dove ieri ha affrontato a viso aperto il Psg, vedendosi scivolare la vittoria dalle mani solo nei minuti finali. All’aeroporto di Orio al Serio, dove la squadra è atterrata intorno alle 14:30 tantissimi tifosi nerazzurri erano presenti per omaggiare gli uomini di Gasperini. cori di ringraziamento da parte della tifoseria che ha sommerso d’affetto il pullman dell’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

