Assicurazioni credito commerciale, UE approva 2 miliardi aiuti Italia (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – La Commissione europea ha approvato, nel quadro delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, un regime Italiano da 2 miliardi di euro in aiuto delle Assicurazioni sul credito commerciale, mobilitato nel contesto della pandemia di coronavirus. La Commissione, si legge, ha valutato la misura in conformità alle norme sugli aiuti di Stato, in particolare all’articolo del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consente alla Commissione di approvare le misure di aiuto di Stato attuate dagli Stati membri per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. “Contribuirà a garantire che tutte le imprese possano continuare a disporre di Assicurazioni del ... Leggi su quifinanza

