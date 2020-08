Ascolti Tv mercoledì 12 agosto (Di giovedì 13 agosto 2020) Ascolti Tv mercoledì 12 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Atalanta – Paris milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Superquark milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Sq. Speciale Cobra 11 24×01-02 1a Tv mia e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Chicago Fire 7×17-18-19 1aTv Freemilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % L’altra metà della storia milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % #CR4 La repubblica delle donne Remix mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Finchè giudice non ci separi mila e % Istinto Primordiale mila e% Serendipity – Quando l’amore è ... Leggi su dituttounpop

feritaslan89 : Fanno ridere tutte quelle che si vantano perché DayDreamer fa un buon ascolto! ma io vorrei dire a queste persone c… - infoitcultura : WWE: C’è frustrazione per l’andamento degli ascolti di NXT al mercoledì sera - Zona_Wrestling : #WWE WWE: C'è frustrazione per l'andamento degli ascolti di NXT al mercoledì sera - - Mary96231807 : @Leilacimarelli Ma le persone si rendono conto che nonostante sia trasmessa il venerdi, d'estate ,dopo lockdown con… - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 5 agosto 2020. Come Sorelle vince facile (11.6%), in pochi per il ricordo di Sergio Zavoli (… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti mercoledì Ascolti USA del 29 aprile: SEAL Team cresce verso il finale Teleblog