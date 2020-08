Arrestato a Milano un ventiseienne: era ricercato in Francia (Di giovedì 13 agosto 2020) Arrestato a Milano un giovane di ventisei anni vicino alla stazione. In Francia era ricercato per omicidio e lesioni personali aggravate Arrestato a Milano questa mattina un giovane ricercato di ventisei anni di origini tunisine. Dalle segnalazioni del Centro di cooperazione di Polizia e Dogana di Ventimiglia era emersa la possibilità che il ricercato potesse essere a Milano e più precisamente nei pressi della stazione centrale perché, secondo le indagini, utilizzava in treno per spostarsi. Queste ipotesi si sono rivelate giuste e così la Polizia Ferroviaria, impegnata nell’operazione “Alto impatto”, ha notato che il volto del giovane era somigliante a quello della ... Leggi su bloglive

LegaSalvini : IN DUOMO A MILANO IMMIGRATO AFRICANO PRENDE UN OSTAGGIO COL COLTELLO, ARRESTATO. COMMENTO DEL PD: 'RIMANE DA CAPIRE… - LegaSalvini : PRENDE IN OSTAGGIO VIGILANTE NEL DUOMO A MILANO, ARRESTATO - Agenzia_Ansa : Ostaggio in #Duomo a #MIlano, Pm: 'Al momento escluso il terrorismo' Arrestato per sequestro persona. Guardia in os… - Toniapatty : RT @AngeloCiocca: In #Duomo a #Milano un #immigrato prende in ostaggio con il coltello una guardia giurata. Per fortuna l'intervento della… - artistep : RT @AngeloCiocca: In #Duomo a #Milano un #immigrato prende in ostaggio con il coltello una guardia giurata. Per fortuna l'intervento della… -