Argentina | per l' omicidio Maldonado è indagato l' ex capo di gabinetto di Patricia Bullrich

Il 1° agosto 2017 il ragazzo fu ucciso a seguito dell'attacco poliziesco alla comunità mapuche. Pablo Noceti, insieme alla ministra della Sicurezza macrista, avrebbe obbligato gli agenti a non rivelare quanto accaduto all'epoca dei fatti, ma l'inchiesta si è bloccata di nuovo e il caso è stato chiuso per la 2° volta. di David Lifodi (*) Gli agenti che parteciparono all'attacco contro la Resistenza Ancestral Mapuche, conclusasi il 1° agosto 2017 con l'uccisione dell'attivista Santiago

