Arda Turan: «Cristiano Ronaldo è speciale, ma Messi è il migliore» (Di giovedì 13 agosto 2020) Arda Turan ha scelto il suo calciatore migliore tra Cristiano Ronaldo e Messi Arda Turan, ex calciatore di Barcellona e Atletico Madrid ora al Galatasaray, ai microfoni di BeINSports ha scelto il suo calciatore migliore tra Cristiano Ronaldo e Messi. «Non posso dire niente di negativo su Cristiano Ronaldo, è uno che fa gol. Un marcatore, un goleador, anche se decisamente speciale. Messi, però, fa davvero tutto. Fa cose che non puoi nemmeno immaginare. La sua intelligenza, la sua visione di gioco, i suoi passaggi: è un calciatore molto versatile. E ogni ... Leggi su calcionews24

