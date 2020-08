Approvata dall’Ue la distillazione di crisi per 3,3 milioni di ettolitri di vino francese (Di giovedì 13 agosto 2020) La Commissione europea ha autorizzato la Francia a fornire ulteriore sostegno ai produttori di vino, attraverso la distillazione di crisi. Il provvedimento, secondo le stime transalpine, dovrebbe interessare un totale di 3,3 milioni di ettolitri di vino, che saranno tolti dal mercato francese. “Questa misura mira a ridurre le scorte di vino, liberare capacità di stoccaggio e ripristinare l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato vinicolo nazionale, colpito dalla crisi del Coronavirus“, giustifica l’Ue. La Francia ha introdotto la distillazione del vino in caso di crisi nel suo programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per il 2020. ... Leggi su winemag

Ultime Notizie dalla rete : Approvata dall’Ue Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera