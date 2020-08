Antonella Clerici e il lutto dell’amica Benedetta Rossi: “Come rivivere l’agonia” (Di giovedì 13 agosto 2020) Tra i tanti messaggi di affetto e vicinanza arrivati in queste ore alla food blogger Benedetta Rossi per la morte del suo cane Nuvola c’è anche quello di Antonella Clerici. Ad unire le due non è solo la passione per la cucina ma anche l’amore per gli animali e così, leggere le straziante post della blogger di “Fatto in casa da Benedetta” ha riaperto una ferita nel cuore della conduttrice: “Come ti capisco… è stato come rivivere l’agonia del mio Oliver. Vi abbraccio”, ha scritto nei commenti al post. Nei mesi scorsi Benedetta Rossi aveva raccontato passo passo la malattia del suo amato cane e il peggioramento delle sue condizioni di salute. Poi l’annuncio della scomparsa ... Leggi su ilfattoquotidiano

