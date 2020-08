Anticipazioni Daydreamer: Sanem scopre che Aylin è complice di Emre, Leyla deruba la sorella per amore (Di giovedì 13 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer: tra i tanti colpi di scena che ci attendono nella seguitissima soap turca, ce ne sarà uno che riguarderà Leyla. La maggiore delle sorelle Aydin, infatti, convinta da Emre, arriverà ad agire contro Sanem e Can, pur di salvare l’amato. Intanto Sanem scoprirà che Aylin è complice di Emre. Anticipazioni Daydreamer: Aylin ruba la cartellina rossa e ricatta Emre Aylin ruberà dalla cassaforte di Can la “famosa” cartellina rossa che prova la complicità sua e di Emre e che è lui la spia all’interno della “Fikri Harika”. Una ... Leggi su pianetadonne.blog

