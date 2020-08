Annuncio Joe Biden: “Se vinco chiamo subito la Nato” (Di giovedì 13 agosto 2020) Nelle ultime ore Joe Biden, candidato democratico per la Casa Bianca. è tornato a parlare chiamando in causa gli “amici” della Nato. Prima la presentazione alla vicepresidenza di Kamala Harris, poi l’Annuncio in vista delle prossime elezioni. A parlare è Joe Biden che, nemmeno tanto a sorpresa, chiama in causa gli “amici” della Nato. Il candidato democratico per la corsa ad un posto alla Casa Bianca ha dichiarato che se dovesse vincere le prossime elezioni, che si svolgeranno il 3 novembre 2020, per prima cosa ristabilirà i rapporti con gli Alleati: “Se sarò eletto alla Casa Bianca, il primo giorno telefonerò ai Paesi Nato e dirò: siamo tornati, non abbandoniamo i nostri amici, non tratteremo l’Alleanza come un racket di estorsioni”. Parole ... Leggi su bloglive

