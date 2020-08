Angelina Jolie e Brad Pitt, il divorzio infinito: è (ancora) guerra in tribunale (Di giovedì 13 agosto 2020) Era il settembre 2016 quando Angelina Jolie e Brad Pitt, dopo undici anni insieme, lasciarono il mondo a bocca aperta annunciando la loro separazione. Dopo anni di battaglie legali il divorzio fu finalizzato nel 2019, ma ancora oggi è da definire l’accordo sull’affidamento dei sei figli: Maddox, 18 anni; Pax, 16; Zahara, 15; Shiloh, 13; i gemelli Knox e Vivienne, 11. Una soluzione, tuttavia, sembra ancora lontana. Perché Angelina ha appena chiesto che il giudice privato John W. Ouderkirk, che sta seguendo il divorzio, venga rimosso dall’incarico. Per conflitto d’interessi. Motivo: intratterrebbe rapporti privati con Anne Kiley, che fa parte del team dei difensori dell’ex marito. Ouderkirk non avrebbe rivelato di essere incaricato di altri processi nei quali lavora anche l’avvocatessa. Per la Jolie il giudice avrebbe omesso «di comunicare delle informazioni sui casi che mostrano il suo attuale legame professionale con l’avvocatessa». Non solo: secondo l’attrice, Anne Kiley avrebbe favorito gli interessi economici del giudice per essere nominata in una causa così mediatica. La diva, perciò, ha presentato una mozione alla corte suprema di Los Angeles. Una mossa destinata ad allungare, ulteriormente, i tempi di un divorzio su cui non si riesce a scrivere la parola fine. Leggi su vanityfair

missamericanav : RT @sbrinzii: C’è differenza tra avere autostima ed essere sicure di se stesse e tirarsela in un modo allucinante che manco foste Angelina… - itsjustinshope : RT @sbrinzii: C’è differenza tra avere autostima ed essere sicure di se stesse e tirarsela in un modo allucinante che manco foste Angelina… - AntoYellow46 : La mattina c'ho due labbra che Angelina Jolie scansate. - nikkhiems : @spnamour disse a angelina jolie - CapitanFlauto : @corosenlaluna Tanto te costaba ser Angelina Jolie (? -