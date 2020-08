Andrea Bocelli, nuova bufera per lo scatto di famiglia. Quel dettaglio non passa proprio inosservato (Di giovedì 13 agosto 2020) Il tenore Andrea Bocelli è stato al centro di numerose polemiche nelle ultime settimane per alcune sue dichiarazioni considerate discutibili sul Covid-19. Infatti, invitato al convegno in Senato dei “negazionisti del Covid”, organizzato dall’onorevole Vittorio Sgarbi, ha dichiarato: “Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità?”. Dichiarazioni che hanno suscitato rabbia di follower e personaggi famosi. Il primo tweet al vetriolo è stato pubblicato da Alessandro Gassman: “In Italia – queste le parole dell’attore evidentemente indignato da ciò che aveva detto il tenore – 35.000 morti per covid… #Bocelli… #rispetto”. Poi anche Fedez, che su ... Leggi su caffeinamagazine

