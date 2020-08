Anche l'ultima piattaforma di ghiaccio del Canada si sta sciogliendo: era grande come Manhattan (Di giovedì 13 agosto 2020) Lo testimoniano le immagini satellitari che hanno ripreso il Milne Ice Shelf A causa del cambiamento climatico, Anche l'ultima piattaforma di ghiaccio del Canada si sta sciogliendo. Lo testimoniano le immagini satellitari che hanno ripreso il Milne Ice Shelf Leggi su it.mashable

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : Anche l'ultima Dara e il bonus Inps: «L’ha chiesto mamma». Sospesa anche Murelli Corriere della Sera Previsioni Meteo Ferragosto 2020: che tempo farà il 15 agosto in Italia?

Le nubi dei giorni precedenti spariranno e l’alta pressione del Mediterraneo andrà rinforzandosi sempre di più. Previsioni per Ferragosto 2020 all’insegna della stabilità insomma. Bel tempo ovunque e ...

“In discoteca… metteteci la testa”. L’appello anti-Covid della Asl

Oltre a lavarsi spesso le mani e all’obbligo di indossare la mascherina sanitaria in luoghi e chiusi e aperti quando non è possibile rispettare il distanziamento di un metro prescritto per prevenire i ...

Le nubi dei giorni precedenti spariranno e l’alta pressione del Mediterraneo andrà rinforzandosi sempre di più. Previsioni per Ferragosto 2020 all’insegna della stabilità insomma. Bel tempo ovunque e ...Oltre a lavarsi spesso le mani e all’obbligo di indossare la mascherina sanitaria in luoghi e chiusi e aperti quando non è possibile rispettare il distanziamento di un metro prescritto per prevenire i ...