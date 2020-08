Amministrative, “Campoli è Futuro” pronta alla sfida: con Caporaso già certe 7 candidature (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo pronti a dare una svolta alla nostra comunità grazie al contributo di donne e uomini che hanno accettato questa sfida e che comporranno la squadra civica che auspica di essere maggioranza dal 22 settembre prossimo. Proprio da quella data, con orgoglio, umiltà e dedizione, assumeremo l’impegno di amministrare questo nostro caro ed amato paese, lavorando alacremente per cercare di risolvere i tanti problemi a cui l’amministrazione uscente non ha saputo dare risposta”. Così Salvatore Caporaso ufficializza la decisione di candidarsi a sindaco di Campoli del Monte Taburno. A sostenerlo sarà la lista “Campoli è Futuro” e sono già sette i candidati al Consiglio già in campo. Gli altri tre saranno resi noti nei prossimi ... Leggi su anteprima24

